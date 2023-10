Apocalisse a Mestre | bus precipita da un cavalcavia sui binari e prende fuoco | 21 morti | tra cui due bambini | e 18 feriti

(Di martedì 3 ottobre 2023) Un pullman con numerose persone a bordo èto questa sera da un tratto sopraelevato di via dell'Elettricità , a, finendo sul sedime ferroviario che scorre a fianco della strada. Non si conosce al momento la dinamica dell'incidente. Il mezzo ha fatto un volo di circa 30 metri . «Sembra trattarsi di un pullman di linea ma adibito al trasporto dei turisti in un campeggio. Sembra fossero...

Un pullman con numerose persone a bordo è precipita to questa sera da un tratto sopraelevato di via dell'elettricità , a Mestre , finendo sul sedime ...

Un pullman di linea con numerose persone a bordo è precipita to questa sera da un tratto sopraelevato di via dell'Elettricità , a Mestre , finendo sul ...

Un pullman di linea con numerose persone a bordo è precipita to questa sera da un tratto sopraelevato di via dell'Elettricità , a Mestre , finendo sul ...

I paragoni suggeriti dall'incredulità che non può misurare il danno: l', l'inferno. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti <... durante la Messa celebrata ieri sera nel duomo di San Lorenzo Martire, a, per il santo ... come ci indica l', alla luce delle cose che rimangono ed hanno veramente valore. Le nostre ...

Apocalisse a Mestre, bus precipita da un cavalcavia: oltre 20 morti Corriere della Calabria

Incidente Mestre, la corsa di Brugnaro sul posto: “Qui è l'apocalisse" QUOTIDIANO NAZIONALE

Tragedia di Mestre, anche Emmanuel Macron, presidente della Repubblica francese, ha inviato un messaggio di solidarietà all'Italia e agli ...Roma, 3 ottobre 2023 – “Una tragedia senza fine, immane. Non ci sono parole". È letteralmente sconvolto Luigi Brugnaro, il sindaco di Venezia, arrivato tra i primissimi sul luogo del terribile inciden ...