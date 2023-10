Anticipazioni de La Promessa del 4 ottobre | Curro comincia a dubitare di Leonardo

Leggi su movieplayer

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ladi mercoledì 4: la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5. Queste sono ledella trama della puntata de La, in onda mercoledì 4su Canale 5 alle 16:40 circa. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de Laper vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire Lain streaming, in diretta e on demand. Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 3. La: …