Anna delusa da Stella | ennesima crisi ad Amici 23 | l’allieva si chiude in bagno

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 3 ottobre 2023) Non c’è pace ad23. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi è partita da due settimane ma molti degli allievi hanno già dimostrato parecchi segni di debolezza. Chi minaccia di lasciare la scuola, chi si fa prendere dalle sue paure e chi piange. L’in casetta ha resoprotagonista di parte del daytime di23 appena andato in onda oggi, martedì 3 ottobre 2023. Vediamo che cos’è successo e come mai la cantante è scoppiata in lacrime…23, l’esibizione diè stata poco convincente? Dopo la puntata domenicale,si è confrontata con i suoi compagni rispetto a quella che è stata la sua esibizione, nonché la valutazione del giudice di puntata, Irama. Se avete seguito la puntata di ...