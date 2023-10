Arriva il primo semaforo verde al progettoin Formula 1 . La Fia ha concluso l'esame delle varie candidature per ampliare la griglia del mondiale fino a un massimo di 2 ulteriori team. Non è sufficiente, tuttavia, l'ok della ...Formula Racing è stata ammessa dalla FIA come potenziale undicesima squadra per il Mondiale di Formula 1. Questo vuol dire che il team americano, che vuole portarein Formula 1 a ...

Andretti Cadillac in Formula 1, la FIA dice sì. Che farà ora la FOM Autosprint.it

Il Mondiale F1 potrebbe avere 22 macchine e 11 team in pista: la ... Sport Fanpage

With that pedigree behind him, a pedigree that appeals to sponsors, Andretti teamed up with General Motors to forge Andretti-Cadillac, found factory space in the United Kingdom, and agreed an engine ...Liberty Media farà dietrofront su 18 mesi di posizione ostinatamente contraria all'ampliamento della griglia o terrà la linea, con il rischio di contenziosi legali con l'Europa (richiamati da Ben Sula ...