Andrea Giambruno si scusa per la gaffe | “Non sono razzista” Selvaggia Lucarelli lo affonda

In quelle parole non leggo 'se tu giri in minigonna ti possono violentare', leggo una cosa simile a quella che mia madre mi diceva quando uscivo da ...

In quelle parole non leggo 'se tu giri in minigonna ti possono violentare', leggo una cosa simile a quella che mia madre mi diceva quando uscivo da ...

Le polemiche sono state tante per l'uso di un termine della pastorizia rivolto a persone che rischiano la vita in mare e non solo. Il giornalista e ...

si è scusato così nel corso della puntata di oggi di Diario del giorno su Rete 4, per aver usato la parola 'transumanza' riferendosi ai migranti che arrivano in Italia nella ...di Riccardo Bellardini Non ci rendiamo conto, a volte, noi italiani, delle immense fortune che ci capitano. Ad esempio, un giornalista come, compagno della Meloni, first gentleman eclettico e d'impatto, così protagonista delle cronache nazionali a suon di frasi iconiche, gli altri se lo sognano. Quel suo meraviglioso ...

Le scuse di Giambruno dopo la gaffe: “La migrazione come transumanza Termine inappropriato, non sono razzist… la Repubblica

Andrea Giambruno chiude il caso sulla “transumanza dei migranti”: cosa dice sul razzismo Il Tempo

Poco dopo in via Lagrange c'è stato un lancio di uova all'indirizzo delle forze dell'ordine. Andrea Giambruno e la transumanza: «Chiedo scusa, non sono razzista». Poi la frecciatina ai colleghi 'bravi ...Andrea Giambruno si scusa per aver definito le migrazioni ''transumanze'', ma il suo discorso fa acqua da tutte le parti: cosa ha detto VIDEO ...