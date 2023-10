Anche Ghali | Alessandra Amoroso | Irama e Rkomi da Sadhguru | “Vogliamo capire il senso della vita” Ecco cosa gli ha risposto il “santone” indiano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Sono state circa 5000 le persone che domenica 1 ottobre si sono date appuntamento all’Allianz Cloud Arena di Milano per incontrare, uno dei punti di riferimento per quanto riguarda il pensiero mistico. Un talk e una meditazione collettivadurata di 5 ore per un sold out generale con prezzi che partivano da un minimo di 10 euro per i posti più lontani fino a 900 euro per le prime file, ad un passo dal maestro. Un “Guru ignorante”, questo il significato del suo nome, considerato uno tra i maggiori punti di riferimento sui social (oltre 11 milioni di follower) e tra i guru indiani contemporanei più seguiti soprattutto in Occidente. Non è un caso infatti che molte star di Hollywood abbiano deciso di avvicinarsi a lui, da Will Smith a Matthew McCouneghey la lista è davvero lunga.il mondo ...