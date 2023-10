Amici 23 | chi è la cantante Mew | vero nome | età | professione e profili social

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 3 ottobre 2023) Mew è un’allieva della categoria canto di23. La giovaneha impressionato il pubblico e i giudici con la sua esibizione del singolo “Sangue” e ha conquistato un banco nel talent show di Maria De Filippi. In particolare, sia Anna Pettinelli che Lorella Cuccarini si sono mostrate interessate alla sua performance, mettendo la ragazza in condizioni di dover scegliere quale docente fa più al caso suo.23, biografia di Mew: ecco chi è la talentuosaIl suocompleto è Valentina Turchetto, è nata a Jesolo nel 1999, dunque ha 24 anni, e il suod’arte “Mew” sembra essere ispirato alla serie Pokémon, infatti la giovanelavora in un negozio di action figures, anche se ha fatto la gelataia nell’attività di famiglia. Prima di fare il ...