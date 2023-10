Amalia | la sconvolgente verità sulla sua morte | la sua vita spezzata troppo presto

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 3 ottobre 2023) Oggi Notizie Udine è stata colpita da un evento tragico: la perdita di, una dolce bambina di soli 7 anni. Una, un cuore che ha smesso di battere in modo imprevisto, lasciando un senso di vuoto incolmabile. Il drammatico addio ad, una bimba di soli 7 anni, una raggiante bambina di soli 7 anni, ci ha lasciato a causa di un difetto congenito, lasciando la sua famiglia e la città di Udine in uno stato di profondo dolore. La sua prematura scomparsa ha aperto una ferita nel cuore di sua madre Carol, suo padre Mirko e di tutti coloro che l'adoravano.: un sorriso contagioso che illuminava le giornateera conosciuta per la sua gentilezza e il suo sorriso contagioso. Aveva ...