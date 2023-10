Amal Clooney | sposa in Versace al Gala della Fondazione Clooney

Alla seconda edizione degli Albie Awards hanno preso parte come “padroni di casa” Amal e George Clooney , una delle coppie più affascinanti di ...

Come resistere al fascino di George Clooney , se poi sua moglie Amal è lontana ogni freno inibitore crolla. Meglio non farsi scappare l’occasione e ...

Amal Clooney è a Venezia, ma non per sfilare sul tappeto rosso del Festival, bensì per partecipare ad una cerimonia importante. Immancabile al suo ...