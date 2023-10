Alopecia areata | Zullo ‘un Intergruppo per le malattie autoimmuni’

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 3 ottobre 2023) (Adnkronos) – "Mi piacerebbe costituire unparlamentare per le patologie autoimmuni, per guardare a queste patologie dalle più diverse sfaccettature", dal punto di vista "medico e relazionale. Mi farebbe piacere se potessimo percorrere insieme la strada dell'Intergurppo per produrre anche sul piano istituzionale qualche provvedimento per facilitare l'attività di medici e ricercatori, oltre a migliorare la qualità di vita di queste persone". Così il senatore Ignazio, membro della X Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, intervenendo questa mattina in occasione della Giornata nazionale dell', che si celebra oggi, 3 ottobre, alla conferenza stampa organizzata dalle principali associazioni dei pazienti (Aipaf, Anaa e Anmaa), in ...