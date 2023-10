Allerta Oms | virus Nipah | 2 morti in India

(Di martedì 3 ottobre 2023) I casi sono stati sei in tutto. Attivate misure di contenimento in 8 villaggi del distretto colpito, contatti in quarantena e sottoposti a test L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha lanciato un alert per un focolaio diin. Dal 12 al 15 settembre 2023, segnala l’agenzia Onu per la salute, il ministero della salute e del benessere familiare del governono ha registrato 6 casi confermati in laboratorio, di cui due sono, nel distretto di Kozhikode, Kerala. La fonte di contagio del primo caso è sconosciuta, gli altri erano contatti familiari (2) e ospedalieri del primo paziente. Le persone risultate contagiate sono tutti maschi di età compresa tra 9 e 45 anni. Il paziente ‘uno’ si è presentato in ospedale con polmonite e sindrome da distress respiratorio acuto (Ards) ...

