Alleanza per le competenze Idee per colmare il gap

(Di martedì 3 ottobre 2023) La recente approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge sulla riforma gli istituti tecnici e professionali proposta dal ministro Valditara segna un passo importante per rilanciare una “filiera formativa tecnologico-professionale” fondamentale per rilanciare la competitività del nostro Paese e dare un futuro a tante ragazze e ragazzi che oggi faticano a trovare uno sbocco professionale. L’Italia è il Paese Ocse dove il mismatch tra lerichieste dalle aziende e quelle offerte dal mondo della formazione è più marcato. Questo mismatch rappresenta non solo un limite strutturale alla crescita del Paese, ma soprattutto un’incredibile perdita di talento, opportunità, futuro per i più giovani. L’Italia detiene il secondo posto per numero di Neet (not in education, employment or training), un fattore foriero di profonde disuguaglianze sociali; è il ...