Allarme sonno | gli italiani sono i peggiori al mondo

Leggi su amica

(Di martedì 3 ottobre 2023) Shutterstock – Ufficio stampa Definirlonon è eccessivo. Gli effetti dell’insonnia, che colpisce in Italia il 43% degli adulti, rischiano di diventare un problema di salute pubblica. Il, infatti, gioca un ruolo fondamentale sulla nostra salute. Se riposiamo poco e male, diverse malattiein agguato: dall’obesità al diabete di tipo 2, dalle patologie cardiovascolari alla depressione. Secondo una serie di ricerche effettuate sulle principali testate internazionali del settore da Espresso Communication per Guna, oggi gli adulti faticano a staccare e a riposare corpo e mente. Le prime conferme in merito giungono da Very Well Mind secondo cui, a livello globale, il 33% degli adulti (1 su 3) soffre di insonnia. E il nostro Paese detiene un triste primato in questo senso: gli ...