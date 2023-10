Allarme sisma nei Campi Flegrei L' Ingv | Per ora nessun aggravamento

Leggi su agi

(Di martedì 3 ottobre 2023) AGI - La situazione legata la bradisismo neinon presenta al momentonelle dinamiche già osservate nei giorni scorsi. Lo conferma all' AGI Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'. "Dalle risultanze del monitoraggio che l'Osservatorio attua neicostantemente h24, i dati multiparametrici indicano il perdurare della dinamica in corso, con sollevamento del suolo, che presenta nell'area di massima deformazione al Rione Terra di Pozzuoli una velocità media di circa 15 mm al mese dagli inizi del 2023, in lieve incremento negli ultimi giorni - spiega - allo stato attuale non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni del sistema a breve termine, fermo restando che una eventuale futura variazione dei ...