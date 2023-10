Alfonsi | Iniziati i lavori di riqualificazione Villa Chigi

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 ottobre 2023) Hanno preso il via ididel parco di, area di circa 5,5 ettari nata come giardino della storicarisalente alla seconda metà del ‘700, situato nel municipio II, che oggi presenta molte zone di degrado e di scarsa sicurezza aggravati da anni di mancate manutenzioni. Gli interventi, finanziati con circa 440 mila euro, sono suddivisi in tre fasi successive per evitare la chiusura totale del parco e riguardano la rigenerazione del patrimonio vegetazionale, il ripristino e la messa in sicurezza della rete dei viali pedonali, ladell’area cani e la realizzazione di un’area ricreativa con sedute, tavoli, giochi e percorso fitness nella zona dell’ex area giochi adiacente all’asilo nido, oggi molto degradata. In particolare, per quanto ...