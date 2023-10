Alessia Marcuzzi | Rai2 le affida la conduzione di ben due programmi

(Di martedì 3 ottobre 2023)da quando ha lasciato Mediaset ha trovato nuova linfa suche le ha già permesso di realizzare e condurre un programma ideato da lei: Boomerissima. Uno show pulito (chissà se Pier Silvio Berlusconi si sarà pentito di non averglielo fatto fare) che tornerà con una nuova edizione al termine di Belve. Secondo quanto fatto sapere da TvBlog, però, Boomerissima non sarà l’unico prossimo impegno distarebbe infatti pensando dirle un secondo programma originale nella primavera del 2024. “Il programma sarà un progetto originale, quindi non un format già esistente” – si legge su Blogo – “Un po’ com’è già il Boomerissima che tornerà suil martedì dopo Belve. Dicevamo un format originale tutto girato ...

Per Alessia Marcuzzi Nuovo programma TV su Rai 2. Scopriamo insieme quali sono i primi rumor e di cosa si tratta L'articolo Nuovo programma TV per ...

Per Alesia Marcuzzi c’è aria di cambiamento, almeno dal punto di vista professionale: dopo essere stata per due anni alla conduzione del programma ...

Alessia Marcuzzi nel 2024 torna in televisione in Rai con un nuovo programma? Ecco cosa è emerso dal L’indiscrezione Alessia Marcuzzi , dopo esser ...

Alessia Marcuzzi nel 2024 torna in televisione in Rai con un nuovo programma? Ecco cosa è emerso dal L’indiscrezione Alessia Marcuzzi , dopo esser ...

tornerà in tv alla guida della seconda edizione del suo show a partire da martedì 31 ottobre. E ovviamente l'attesa è tanta da parte degli spettatori a casa. In base alle ...sbanca su Rai 2. Com'è noto, la conduttrice tornerà presto con ' Boomerissima ', dopo la fortunata prima edizione dello scorso anno. Lo show, infatti, sbarcherà sul secondo canale il ...

Alessia Marcuzzi ed un nuovo varietà nella primavera 2024 di Rai2 (Retroscena TvBlog) Tvblog

Alessia Marcuzzi condurrà un nuovo programma su RaiDue Isa e Chia

Novità per Alessia Marcuzzi: la Rai ha deciso di premiarla affidandole un nuovo originale programma. Tutti i dettagli ...Non solo Boomerissima per la conduttrice Spunta un nuovo rumor Alessia Marcuzzi tornerà in tv alla guida della seconda edizione del suo show a partire da ...