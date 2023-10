Alberi per il Futuro 2023 | Contribuisci a un Futuro Verde!

Leggi su ilblogdellestelle

(Di martedì 3 ottobre 2023) Dal 18 al 21 novembre, in occasione della Giornata Nazionale degli, si terrà l’edizionediper il. Questa straordinaria iniziativa, nata nel 2015 grazie alla passione di Gianroberto Casaleggio, continua ad essere portata avanti grazie all’impegno dell’Associazione Gianroberto Casaleggio in collaborazione con Rousseau. PERCHÉ GLISONO COSÌ IMPORTANTI? Glisvolgono un ruolo cruciale nella protezione del nostro ambiente. Ogni albero assorbe circa 15 kg di CO2 all’anno, contribuendo in modo significativo a mitigare i cambiamenti climatici. Inoltre, producono ossigeno essenziale per la nostra sopravvivenza. Ma non è tutto, gliagiscono anche come “depuratori” naturali, migliorando la ...