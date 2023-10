“Agente straniero” | 007 Gb | ecco cosa c’è dietro le parole usate dalla Russia

(Di martedì 3 ottobre 2023) Intelligence Gb: "per manipolare l'opinione pubblica" Le autorità russe ricorrono alla designazione di ‘’ per manipolare l’opinione pubblica nell’ambito della narrativa anti-occidentale e bellicista promossa da Mosca. Lo scrive l’intelligence britannica nell’ultimo rapporto dedicato alla guerra in Ucraina e postato su X dal ministero della Difesa di Londra. Il rapporto cita a conferma “un nuovo sondaggio condotto dal Centro statale russo di ricerca sull’opinione pubblica (VTsIOM)”. “Il 26 settembre il VTsIOM ha riportato i risultati di un’inchiesta sull’atteggiamento dei russi nei confronti di persone e organizzazioni registrate come ‘agenti stranieri’. Il 61% degli intervistati considera gli “agenti stranieri” come “traditori” che “diffondono menzogne” sulla, si legge nel rapporto ...

Il caporedattore di Novaya Gazeta e co - vincitore del premio Nobel per la pace nel 2021, Dmitry Muratov , intende avviare un'azione legale contro il ...

Intelligence Gb: " usate per manipolare l'opinione pubblica" Le autorità russe ricorrono alla designazione di ‘agente straniero’ per manipolare ...

Intelligence Gb: "Usate per manipolare l'opinione pubblica" Le autorità russe ricorrono alla designazione di '' per manipolare l'opinione pubblica nell'ambito della narrativa anti - occidentale e bellicista promossa da Mosca. Lo scrive l'intelligence britannica nell'ultimo rapporto dedicato ...In Russia, intanto, sembra dare risultati la strategia dell''' per manipolare l'opinione pubblica e creare consenso attorno alla guerra in Ucraina. Lo scrive il ministero britannico ...

Guerra Ucraina-Russia, 007 Gb: ecco perché Mosca parla di "agenti ... Adnkronos

Muratov "agente straniero". Putin chiude le comunicazioni con l ... Vita

(Adnkronos) – Le autorità russe ricorrono alla designazione di ‘agente straniero’ per manipolare l’opinione pubblica nell’ambito della narrativa anti-occidentale e bellicista promossa da Mosca. Lo ...Vladimir Putin punta a vincere la guerra in Ucraina mettendo fine al sostegno Usa ed europeo a Kiev. Per farlo, Mosca impiega le proprie agenzie ...