“Affari tuoi” | Amadeus e pubblico senza parole | la confessione della concorrente spiazza

Leggi su tvzap

(Di martedì 3 ottobre 2023) News tv. “”,per la– Attimi di incredulità ad “”, il programma in onda su Rai 1 condotto da. Protagonistipuntata Elisa e la mamma Linda. Conversando amabilmente con le concorrenti, al conduttore è successo qualcosa di mai capitato prima. Grande imbarazzo, un momento complicato per il padrone di casa da gestire. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “”, gelo in studio dopo la rivelazione choc...