AEW | WrestleDream sarà un evento annuale

(Di martedì 3 ottobre 2023) Molte persone si chiedevano se lo show sarebbe diventato uno se si sarebbe trattato di una singola occasione speciale. Tony Khan, il CEO della All Elite Wrestling, ha risposto a questa domanda nella conferenza stampa che ha avuto luogo dopo lo spettacolo, in cui è stato uno dei protagonisti a parlare con i media. Tony Khan ha confermato che AEWdiventerà una partire da questa edizione, il che significa che tornerà nel 2024.è stato creato in onore di Antonio Inoki, la leggenda della lotta libera professionistica che è scomparsa il 1 ottobre 2022. Sembra che l’idea di onorare Inoki continuerà anche nella prossima edizione, anche se al momento non sappiamo in quale data si terrà. Khan ha anche parlato delle tradizionali ...

Adam Copeland , noto Anche come Edge per i suoi trascorsi in WWE, ha fatto il suo debutto in AEW nella notte tra l’1 e il 2 ottobre a WrestleDream ...

AEW: Situazione infortunati dopo WrestleDream Tuttowrestling

Adam Copeland è stato autore di un grande debutto in AEW, tanto da essere finito nelle tendenze di YouTube.AEW International Champion Rey Fenix was taken out of the opening contest of AEW WrestleDream, where Lucha Bros, The Young Bucks, The Gunns, and Orange Cassidy and HOOK vyed for a future title shot ...