Addio a Lorenza Cingoli | morta la storica autrice di La Melevisione e L' Albero azzurro

(Di martedì 3 ottobre 2023) Gli altri programmi, che era nata ad Ancona e aveva una Laurea in Storia moderna e contemporanea e un diploma di dottorato di ricerca in storia economica, si è distinta anche come ...

Grave lutto per Rai Kids e per tutta la comunità della tv per ragazzi italiana: è venuta a mancare Lorenza Cingoli , autrice storica de La ...

Gli altri programmiCingoli, che era nata ad Ancona e aveva una Laurea in Storia moderna e contemporanea e un diploma di dottorato di ricerca in storia economica, si è distinta anche come sceneggiatrice di film, ...CulturaCingoli, autrice de "La Melevisione" e de "L'albero Az[...] Rai Kids e tutta la comunità della tv per ragazzi italiana annuncia e piange la scomparsa [...] I fan di Grignani ...

La città in lutto, addio a Lorenza Cingoli: ha creato la Melevisione il Resto del Carlino

Addio a Lorenza Cingoli, autrice della "Melevisione" e "L'Albero ... Io Donna

Addio a Lorenza Cingoli, storica autrice di trasmissioni televisive cult come "La Melevisione" e "L'Albero azzurro", che hanno segnato la storia della Tv per ragazzi. La professionista aveva 58 anni.Figlia di Giulio Cingoli, uno degli storici animatori del Carosello scomparso nel 2017, Lorenza Cingoli era nata nel 1965 ad Ancona. Si è poi trasferita a Milano, dove aveva studiato Storia moderna e ...