Adani provoca | «Sanchez fa benissimo! Per l’Inter un solo errore»

Leggi su inter-news

(Di martedì 3 ottobre 2023)ha elogiatoper quanto mostrato in Salernitana-Inter e ha poi lanciato unazione: secondo lui il club nerazzurro ha commesso un. Ecco quale. UNICO? Lele, in diretta su Twitch con la BoboTv,e dice: «ha giocato benissimo in Salernitana-Inter. Ma sapete guardare le partite o no? Si sa parlaredei gol.non ha sbagliato a riprenderlo, ma a venderlo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati