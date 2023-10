Adani | “Napoletani sopra tutto e tutti Osimhen? C’è un colpevole”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il Napoli sembra essersi ripreso, ma la questionenon accenna a placarsi.è certo: c’è un colpevole. Sembra un Napoli rinato quello che ha affrontato l’Udinese prima e il Lecce dopo. Gli azzurri hanno siglato 8 reti in due partite subendone solo uno e rispondendo da grande squadra alle critiche. A rendere la missione di Garcìa ancora più complicata, c’è stata la questione. L’attaccante nigeriano, oltre alla brutta reazione di Bologna, è stato al centro delle polemiche per i video TikTok del Napoli. Sul campo, però, Victor è stato bravo a lasciarsialle spalle. Il nigeriano è andato in gol sia contro i friulani che contro i giallorossi. L’allarme sembra rientrato, ma le polemiche non accennano a placarsi. Caso, parole da brividi diSul caso ...