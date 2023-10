Adani contro Allegri | l’ultimo attacco

(Di martedì 3 ottobre 2023) (Adnkronos) – Danielea testa bassaMassimiliano. L’ex calciatore, protagonista su Twitch con la Bobo Tv, critica senza mezzi termini l’allenatore della Juventus per il gioco e le prestazioni che la squadra bianconera fornisce da oltre 2 anni. La ‘miccia’ è rappresentata dalla prestazione della Juve, che ha strappato un sofferto 0-0 sul campo dell’Atalanta senza tirare in porta nel secondo tempo. “Massimilianoè la persona meglio collocata in questo paese. L’anno scorso dicevo che ottiene tutto dando niente. Ora fa di più: ottiene tutto, dando niente senza nemmeno sforzarsi e prendendovi in giro. Perché? Perché vi fate prendere in giro”, dicein una sorta di ‘editoriale’. “Questo è, senza se e senza ma.vi fa credere che la Juve a Bergamo ...

