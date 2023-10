Adani attacca Allegri | 'Juventini | vi prende per il c | che imbarazzo L'Avvocato Agnelli non lo avrebbe permesso'

Il momento no in casa Juve fa discutere tifosi bianconeri e addetti ai lavori. Nell'ultima puntata della Bobo Tv, Lele Adani ha attacca to...

...di rigore" Il caso Osimhen e Napoli finisce anche tra le notizie di Antonio Cassano che... Lelee Bobo Vieri hanno poi provato a correggerlo : "Sicuramente, ma mica è De Laurentiis che ...Commenta per primo Il momento no in casa Juve fa discutere tifosi bianconeri e addetti ai lavori. Nell'ultima puntata della Bobo Tv , Leleha attaccato Max Allegri e la sua gestione della rosa negli ultimi anni. 'L'Inter è più avanti della Juventus per rosa e consapevolezza. Due anni fa arrivavano Inzaghi e Allegri , mentre l'Inter ...

“Detto da uno che si è spacciato per martire del libero pensiero”: il direttore tuona su Twitter dopo le ennesime critiche feroci dell’ex difensore al tecnico della Juventus Nell’ultima diretta della ...Daniele Adani a testa bassa contro Massimiliano Allegri. L'ex calciatore, protagonista su Twitch con la Bobo Tv, critica senza mezzi termini l'allenatore della Juventus per il gioco e le prestazioni c ...