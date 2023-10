Abusivismo | demolita una stalla nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua la lotta alle strutture realizzate senza autorizzazioni nel: demolito un manufatto abusivo ad Agerola (Napoli) adibito a. Le ruspe hanno raso al suolo una tettoia con struttura in legno e tegole alla marsigliese di 7,20 per 3,80 metri nella zona di viale della Vittoria, opera interessata da un ordine di abbattimento dal 2007. “Grazie anche alla incessante opera di sensibilizzazione posta in essere – sottolineano dalla Procura di Torre Annunziata – la demolizione è l’ennesima che ha avuto luogo da parte del proprietario del manufatto abusivo, in regime di autodemolizione, senza anticipazione di spese da parte del Comune e della Cassa Depositi e Prestiti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.