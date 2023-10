(Di martedì 3 ottobre 2023), 3 ott. (Adnkronos) -undi euro indal gruppo A2a sul territorio, in crescita del 32% e oltre 370 milioni investiti in infrastrutture e impianti per la transizione ecologica. Sono questi alcuni dei risultati contenuti nel settimo bilancio di sostenibilità territoriale didi A2a, presentato oggi dall'ad del gruppo, Renato Mazzoncini, alla presenza dell'assessore a bilancio e patrimonio immobiliare, Emmanuel Conte. “Il bilancio di sostenibilità territoriale presentato oggi conferma l'impegno concreto del gruppo nei confronti die della sua comunità. Nelè ulteriormente cresciuto il...

Dal 9° Bilancio di sostenibilità territoriale di Brescia "Emerge un 2022 in cui ancora gli investimenti in infrastrutture sono cresciuti del 26% ...

(Adnkronos) – Dal 9° Bilancio di sostenibilità territoriale di Brescia “Emerge un 2022 in cui ancora gli investimenti in infrastrutture sono ...

Milano , 3 ott. (Adnkronos) - quasi mezzo miliardo di euro in valore economico distribuito dal gruppo A2a sul territorio, in crescita del 32% e oltre ...

Oltre 370 milioni investiti per la transizione ecologica quasi mezzo miliardo di euro in valore economico distribuito dal gruppo A2a sul territorio, ...

(Adnkronos) – quasi mezzo miliardo di euro in valore economico distribuito dal gruppo A2a sul territorio, in crescita del 32% e oltre 370 milioni ...

Milano , 3 ott. (Adnkronos) - quasi un miliardo e mezzo di euro in valore economico distribuito dal gruppo A2a sul territorio, in crescita del 32% e ...

Sono questi alcuni dei risultati contenutisettimo bilancio di sostenibilità territoriale di Milano di, presentato oggi dall'ad del gruppo, Renato Mazzoncini, alla presenza dell'assessore a ...2022ha sostenuto lo sviluppo socioeconomico del territorio distribuendo quasi 1,5 miliardi di euro sotto forma di dividendi, imposte, canoni e concessioni locali, ordini a fornitori, ...

A2a, nel 2022 distribuito a Milano quasi un miliardo e mezzo miliardo in valore economico La Gazzetta del Mezzogiorno

A2A, 'Milano circolare al 100%, nessun rifiuto in discarica ... Agenzia ANSA

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Quasi un miliardo e mezzo di euro in valore economico distribuito dal gruppo A2a sul territorio, in crescita del 32% e oltre 370 milioni investiti in infrastrutture e impi ...Milano si conferma una delle città europee sopra il milione di abitanti in prima fila per quel che riguarda l'economia circolare, con la raccolta differenziata che nel 2022 si è attestata al 62%, come ...