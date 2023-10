A Tutto Cuore è il nuovo singolo di Claudio Baglioni dopo il progetto live | a colpi di rock

Leggi su optimagazine

(Di martedì 3 ottobre 2023) Chi lo conosce bene lo immaginava: a, la serie di concerti del cantautore romano, non poteva fermarsi come il nome di uninnovativo e intimo. Aè anche il titolo deldila grande esperienza nelle location italiane più prestigiose e suggestive, un format che ha visto il cantante al centro di uno spazio a-temporale in cui la musica stessa si dimostra in grado di governare ambienti e atmosfere. Asarà fuori a partire da venerdì 6 ottobre in tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica. Sarà una ballatapulsante, che riassume in pochi minuti ...