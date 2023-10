A Salerno “Le Giornate della Scuola Medica Salernitana”

(Di martedì 3 ottobre 2023) La XXII edizione de Le, evento ideato e organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatriprovincia di, arriva quando è finalmente matura la consapevolezza, da parte delle istituzioni locali e nazionali, dell’importanza di questo segmentostoria. Per questo motivo lesi aprono ai medici di tutt’Italia e il 20 e 21 ottobre saranno ai Presidenti di oltre dieci Ordini dei Medici da tutta la Campania e da Lazio, Molise, Lombardia, Basilicata, Marche, Sicilia e altre regioni. Per espresso volere del presidente dottor Giovanni D’Angelo, leavranno uno spunto ancora più ...

Qualche giorno fa l'ex sceriffo - sindaco diha commentato così i test per l'accesso alla ... E che da questedi ottobre lancerà un'iniziativa politica: niente rotture col PD, né nuove ...... Fausto Papetti, Riccardo Cocciante, Antonello Venditti, Alice, Pupo, Sabrina, Alberto ... Tra i big passati dal Piteco anche Claudio Villa e Nilla Pizzi: "In occasione delledi pre - ...

Meteo Salerno: oggi sereno, Mercoledì 4 poco nuvoloso, Giovedì 5 nubi sparse iLMeteo.it

Coordinate dalla prefettura di Salerno le operazioni di bonifica di un ... Ministero dell'Interno

Per i bookie l'allenatore dei campani non è l'unico a rischiare l'allontanamento prematuro dal suo club prima della fine del girone d'andata di Serie A ...SALERNO - Mai la Salernitana era partita così male in serie A. Tre punti in sette giornate sono il peggior dato della storia granata. L’anno scorso con Davide Nicola i punti conquistati furono 7, l’an ...