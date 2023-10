A Palazzo Sant’Agostino il romanzo di Michela Bilotti che indaga sui femminicidi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSarà presentato in anteprima assoluta venerdì 6 Ottobre alle 17.30, presso, sede della Provincia di Salerno, il“La metrica dell’oltraggio”, diBilotta. Il libro dell’autrice salernitana si configura come un lungo viaggio da Milano alla Basilicata perre il fenomeno dei. La protagonista, Beatrice De Sanctis, è una giornalista alla quale viene affidato l’incarico di andare a Valsinni, in provincia di Matera, per scrivere un articolo su Isabella Morra, poetessa del Cinquecento assassinata dai fratelli. Inizia, così, un viaggio dal Nord al Sud del nostro Paese, che è prima di tutto un simbolico percorso di crescita e di consapevolezza per parlare di violenza sulle donne da molteplici angolazioni: dalla ...