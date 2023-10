A che ora Sinner-Alcaraz oggi e dove vedere la semifinale in tv | programma e streaming ATP Pechino 2023

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023), martedì 3 ottobre (non prima delle 13:30 italiane), Jannike Carlossi affronteranno nelladell’ATP di. Sul cemento outdoor asiatico, l’italiano va a caccia della prima Finale in Cina,ndo però fare i conti con il n.2 del mondo. Lo spagnolo, anch’egli esordiente in questo torneo, ha voglia di proseguire anche per portare avanti il progetto “n.1 ATP”. Ambizioni, però, le ha ancheche, in caso di successo odierno contro, salirebbe alla posizione n.4 del ranking, eguagliando la miglior posizione in classifica di tutti i tempi di un italiano nel tennis (Adriano Panatta e, a livello femminile, Francesca Schiavone). Non sarà semplice per le grandi qualità dell’iberico e anche per come Jannik arriva ...