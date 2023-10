A che ora Italia-Germania di volley | su che canale vederla | programma prossima partita Preolimpico

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) Mercoledì 4 ottobre (ore 18.30) l’affronterà lanel quarto incontro del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda ilmaschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Rio de Janeiro (Brasile) dopo le sfide contro contro Repubblica Ceca, Qatar, Ucraina. Sarà uno scontro diretto al cardiopalma, ottenere il successo contro i tedeschi metterebbe un primo mattoncino importante sulla conquista del pass per i Giochi Olimpici. I Campioni del Mondo hanno battuto i teutonici al tie-break nella fase a gironi dei recenti Europei, ma questo incontro avrà un peso specifico decisamente maggiore. Il CT Fefé De Giorgi punterà sulla formazione ormai titolare e già vista nelle ultime uscite: il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Yuri Romanò, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele ...