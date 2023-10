A causa dell’attività umana | l’estinzione di alcune specie animali è molto più veloce

Leggi su quifinanza

(Di martedì 3 ottobre 2023) Gli esseri umani rappresentano una minaccia significativa per l’ambiente naturale. La nostra attività hato un’ampia estinzione di massa, danneggiando gravemente la diversità della vita sulla Terra. Questo ha portato alla perdita non solo di singole, ma anche di interi gruppi dicollegate tra loro, noti come generi. Dal 1500 ad oggi, abbiamo già visto scomparire ben 73 generi divertebrati. Questi dati emergono da uno studio pubblicato sulla rivista dell’Accademia Americana delle Scienze (PNAS) condotto da Gerardo Ceballos dell’Università Nazionale Autonoma del Messico e Paul Ehrlich dell’Università di Stanford negli Stati Uniti. Questi numeri sono estremamente preoccupanti: il tasso di estinzione dei generi di vertebrati è risultato essere 35 volte piùrispetto alla ...