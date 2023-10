3 ottobre 2013 | Lampedusa e la strage dei migranti

Leggi su dilei

(Di martedì 3 ottobre 2023) Le tragedie sono fatte di storie: dolorose come schiaffi la cui impronta bisognerebbe non dimenticare mai. Le tragedie sono fatte di numeri, perché restituiscono la misura degli eventi. Ladeidiè uno di quei momenti che dovrebbero rimanere impressi per sempre, che a imperitura memoria devono restare nella nostra mente, perché sono il ricordo di come la fuga verso la libertà possa diventare una prigione eterna. Noi, del resto, abbiamo solo avuto la fortuna di nascere nella parte “giusta” del mondo. Che poi, anche questa definizione, non è corretta: non c’è un luogo giusto e uno sbagliato, non c’è un posto più bello e uno più brutto, ma c’è solo un tempo, un’epoca, un momento. Siamo nati nel momento e nel posto giusto, ma solo perché la vita è andata così. Non dovrebbe essere difficile, in questo modo, ...