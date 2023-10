Zoe Cristofoli | il vero trofeo di Theo Hernandez è la sua compagna | l’outfit zebrato incanta

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La sua bellezza ha fatto breccia nel cuore del difensore del Milan e non solo, seguitissima su Instagram: i suoi look stregano il web! Zoeha acceso le luci sul suo profilo Instagram, catalizzando tutta l’attenzione su di sè con un outfit da far perdere la testa. Classe ’96, influencer, indossatrice, appassionata di musica Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.