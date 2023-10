Zecchino D’Oro 2023 | conferenza stampa con Carlo Conti | brani firmati da Bertè | Gazzè

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ecco il resoconto delladi presentazione dellocon, i titoli e gli autori delle 14 canzoni in gara, da Loredanaa MaxPresentata inla 66ª edizione di, intitolata La musica può e vuole celebrare tutto quello che la musica ha generato in più di 60 anni di vita. La musica può divertire e educare: generazioni di bambini e bambine insieme alle loro famiglie hanno condiviso l’allegria e la spensieratezza che le canzoni e i piccoli artisti portano nelle loro case, hanno imparato valori preziosi come la solidarietà, l’accoglienza, l’amore per la terra e per i fratelli e le ...