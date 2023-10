WWE | John Cena incerto riguardo al suo futuro sul ring

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 2 ottobre 2023)è ormai diventato un brand vero e proprio: la leggenda della WWE, infatti, non è più solo un wrestler ma è anche un attore di successo. Il nuovo ruolo di, adottato a tempo pieno ormai da diversi anni, lo ha allontanato sempre più dale le sue apparizioni in WWE sono diventate sempre più sporadiche. Il leader dellation ha in programma un match a Fastlane in coppia con LA Knight, ma durante un’intervista, ha rivelato di non sapere per quanto tempo ancora potrà reggere i ritmi del. Le sue parole Parlando a Namastey India Special,ha parlato dell’esperienza vissuta in India il mese scorso e si è lasciato andare a una dichiarazione sul suo:“Mi sto avvicinando ai 50 e non so per quanto tempo ancora sarò ...