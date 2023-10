WrestleDream Zero Hour | chi ha vinto tra Claudio Castagnoli e Josh Barnett?

(Di lunedì 2 ottobre 2023) In attesa del PPVsi sono affrontati in un match singolo dopo che l’ex lottatore UFC ha accettato la sfida lanciata dall’ex wrestler WWE, chi hatraè stato accompagnato al ring da Jon Moxley, il quale non ha ricevuto il via libera per combattere a causa dell’infortunio subito contro Fenix al Grand Slam. Il match: I due lottatori si sono sfidati in un incontro molto combattuto.ha messo in mostra le sue abilità nel grappling, mentreha tenuto testa asfruttando la sua potenza e la sua maggiore rapidità. Nei momenti ...

AEW WrestleDream 2023 Report Tuttowrestling

AEW WrestleDream 2023 - Tutti i risultati della Zero Hour The Shield Of Wrestling

Buongiorno a tutti e benvenuti all'appuntamento con la prima edizione di WrestleDream! Le aspettative sono altissime, l'hype è alle stelle per questo evento che, sulla carta, si prospetta come stratos ...Sunday's AEW WrestleDream saw two wrestlers walk away injured while ... leaving his brother Penta El Zero Miedo to fend for himself. He was eventually pinned by the Young Bucks who earned the future ...