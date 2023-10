Winning Time | Magic Johnson non è dispiaciuto per la cancellazione | Colpa loro

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L'ex-campione di NBA non è rimasto poi così deluso dalladella serie HBO, dato che nessuno del team, lui compreso, era stato coinvolto nella produzione. Qualche settimana fa HBO ha deciso di cancellare- L'ascesa della dinastia dei Lakers dopo appena due stagioni e nelle ulore, ex-campione dei Lakers, ha dichiarato di non essere rimasto così deluso dalla notizia, anche se non gli ha fatto piacere. Parlando con The Hollywood Reporter,ha espresso un po' di dispiacere per ladello show ma ha anche ribadito la sua convinzione che la storia dei Lakers degli anni '80 non doveva essere raccontata senza il coinvolgimento della squadra. "Beh, non l'ho mai guardato perché nessuno al mondo può ...

La cancellazione di- L'ascesa della dinastia dei Lakers ha provocato una vasta serie di reazioni da parte dei fan, che vanno dal dispiacere per un finale non risolutivo agli appelli a Showtime affinché ...

La serie che racconta l'ascesa e il successo dei Los Angeles Lakers negli anni '80 è stata cancellata dopo due stagioni.