WINDTRE lancia il suo posizionamento multiservice con lo spot “SIDEKICK” | un inno dedicato a chi sa stare sempre accanto all’eroe

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Roma, 29 settembre 2023 – È un momento epocale nella storia diche, posizionandosi come operatore multiservizio, ha l’obiettivo di diventare un unico punto di riferimento per le famiglie ed essere al loro fianco con un’offertapiù completa, conveniente e trasparente. “Il nostrosi evolve e si arricchisce – dichiara Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di– ci rivolgiamo ora alle famiglie e lo facciamo offrendo loro un portafoglio multi servizio rispettando il nostro impegno di affidabilità, convenienza e trasparenza. Tutto questo ci rende un brand capace di essere al loro fianco “quando hanno bisogno di energia, di protezione e ovviamente di comunicare’’. Ed è proprio per raccontare questa grande trasformazione cheha dato vita – con la strategia e la ...