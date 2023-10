Washington chiama | Taipei risponde Il forum della Difesa in Virginia

(Di lunedì 2 ottobre 2023) In queste stesse ore, il Williamson Lodge di Williamsburg,, sta ospitando l’edizione 2023 dell’annuale Us-Taiwan Defense Industry Conference organizzata dall’Us-Taiwan Business Council. L’evento, arrivato alla sua undicesima edizione, è importante poiché la sua semi-ufficialità gli conferisce il giusto peso politico, senza però i limiti richiesti dalle vere e proprie manifestazioni istituzionali: in questo modo i partecipanti hanno spazio per confrontarsi sui temi dell’industria e allo stesso tempo condurre colloqui bilaterali in materia di sicurezza. Temi in cui le due parti hanno da lungo tempo iniziato a cooperare, per far fronte al comune nemico di Pechino. Risale a poco più di un mese fa l’annunciodestinazione di nuovi aiuti statunitensi a: originariamente destinati all’Egitto,ha ...

L’evento in corso in Virginia permette agli esponenti del mondo della difesa dei due paesi di accrescere i legami esistenti, siano essi ...