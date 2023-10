Volontari ripuliscono le strade di Nettuno | raccolti 600 chili di rifiuti abbandonati

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 2 ottobre 2023)– Grande successo per l’iniziativa di raccolta e sensibilizzazione promossa e organizzata ieri con il patrocinio del Comune disulla spiaggia adiacente al viale padre Mauro Liberati da SodaStream Italia, azienda leader dell’acqua frizzante fai da te, in collaborazione con Plastic Free Onlus, l’organizzazione diato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. In tutto sono stati 600 idial mattino da un gruppo di circa 60 persone tradell’associazione e cittadini, che – muniti di sacchi, guanti e pinze – hanno partecipato alla raccolta con entusiasmo, mostrandosi attenti e sensibili nei confronti di un tema quanto mai attuale: non solo plastica ma anchenon pericolosi, ...