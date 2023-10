Volley | Fabio Balaso | “Ucraina e Germania sono squadre toste | il livello si alzerà progressivamente”

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Prima giornata di riposo a Rio de Janeiro per la Nazionale italiana maschile di, impegnata nel torneo di qualificazione olimpica per Parigi 2024. Dopo aver vinto le prime due partite del round robin contro Repubblica Ceca (3-1) e Qatar (3-0), gli Azzurri si apprestano ad affrontare domani sera l’per restare a punteggio pieno e fare un ulteriore passo avanti nella classifica della Pool A, che mette in palio due pass a cinque cerchi. “L’inizio del nostro percorso è da considerarsi sicuramente positivo, date le due vittorie e i sei punti conquistati; cistati sì dei momenti di difficoltà, ma siamo stati bravi a uscirne ottenendo quello che volevamo e cioè la vittoria. Ora sarà importante darà continuità a questo percorso cercando di proseguire su questa strada. Devo essere sincero, c’è un po’ di stanchezza ma abbiamo ...