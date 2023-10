Bergamo . Il modo migliore per ripartire: insieme ai propri affezionati tifosi, per ricevere il loro calore, in un pomeriggio per la verità già caldo ...

La giocatrice alle compagne: "Vi starò vicino come in campo" Bergamo - Il Volley Bergamo perde Federica Stufi per qualche tempo ma per un buon ...

...2023/2024 RomaClub vs Chieri '76 Volleyball - Domenica 15 ottobre 2023 ore 17.00 RomaClub vs Busto Arsizio - Domenica 22 ottobre 2023 ore 17.00 RomaClub vs- ......Squadra Conegliano La Prosecco Doc Imoco Conegliano chiude alla grande il suo precampionato battendo per quattro set a zero (di cui l'ultimo disputato previo accordo tra le società) il...

Volley Bergamo 1991, conto alla rovescia per il nuovo campionato L'Eco di Bergamo

Volley Bergamo 1991 «Ovunque con te»: ecco la squadra alla vigilia della nuova stagione Corriere Bergamo - Corriere della Sera

SERIE A1 FEMMINILE. Il Centro Congressi di Bergamo lunedì ha ospitato la presentazione ufficiale del Volley Bergamo 1991 che sabato inizierà il campionato sul campo di Casalmaggiore.Senza Federica Stufi (in dolce attesa) ma con il nuovo capitano Giulia Gennari, la rappresentativa pallavolistica di Andrea Veneziani e coach Solforati debutta sabato a Cremona contro Casalmaggiore. L ...