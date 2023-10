Volevano farla finita | i poliziotti salvano due vite

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il loro motto è “esserci sempre” e lo è per un motivo: quando c’è da salvare una vita, la Polizia di Stato c’è. La Polizia di Stato c’è anche quando qualcuno è in difficoltà tale da pensare a un estremo gesto. Idelle volanti della questura di Taranto, qualche giorno fa, hanno salvato due persone che stavano – in momenti diversi – tentando il suicidio. In entrambi i casi le due persone non credevano di avere più la forza di andare avanti. Nel primo caso un uomo ha chiamato la moglie per dirle addio, lei però gli ha salvato la vita informando subito gli agenti ed evitando il peggio con la sua tempestività. Nel secondo caso una donna è stata salvata sul cornicione di uno stabile daiche hanno sfondato la porta.Ed eccoli in foto iintervenuti nei due interventi dal più alto: Alessandro, Leonardo, ...