Violentò a Busto Arsizio una bambina di 11 anni che rimase incinta | condannato il vicino di casa 37enne

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ha violentato nel cortile diunadi 11, che è poi rimastae ha partorito un bambino. Per questo un 27enne è stato(Varese) per violenza sessuale su minore a diecidi carcere. L’uomo era in carcere dal 22 agosto scorso e ha ricevuto una pena superiore a quella richiesta inizialmente dal pubblico ministero. Il giovane dovrà inoltre pagare un provvisionale di 80mila euro, in attesa di un separato giudizio civile per quantificare il danno causato alla. Lo ha stabilito il gup diVeronica Giacoia, come riporta il quotidiano La Prealpina. La violenza è stata scoperta nel dicembre del 2021, quando i genitori dell’11enne hanno ...