VIDEO – Inter | uno dà spettacolo in allenamento | “Tecnica | voto 10”!

Leggi su inter-news

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L’domani (martedì) scende in campo a San Siro contro il Benfica nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Intanto i nerazzurri su Twitter danno i voti a Sanchez: il cileno dàinCON VOTI – L’di Simone Inzaghi, dopo il pareggio con la Real Sociedad all’esordio in Champions League, punta alla vittoria a San Siro martedì alle 21 con il Benfica per non complicare troppo la situazione in classifica. Il tecnico piacentino ha un solo dubbio di formazione mentre in attacco le scelte sono a dir poco scontate, con il ritorno di Lautaro Martinez dal 1? dopo l’iniziale panchina di Salerno in coppia con Marcus Thuram. Niente conferma per Alexis Sanchez che in compenso, nell’di rifinitura, dà ...