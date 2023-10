Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 ottobre 2023)DEL 2 OTTOBREORE 19.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONESUD È LA CAUSA DELLE CODE DAL RACCORDO AL CASELLO AUTOSTRADALE, IN USCITA SUL RACCORDO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E APPIA IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA NOMENTANA E PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOLGIATTI AL RACCORDO, IN USCITA CODE SULLA VIA COLOMBO E SULLA VIA DEL MARE RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE E DAL RACCORDO A VIA DI MEZZOCAMMINO SU VIA CASSIA PER UN INCIDENTE IN LOCALITÀ LA STORTA CODE, NEI DUE SENSI DI MARCIA PERMANGONO LE CODE PER TRAFFICO SULLA SALARIA E TIBURTINA NELL’ORDINE TRA FONTE DI PAPA E ...