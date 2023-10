Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 ottobre 2023)DEL 2 OTTOBREORE 19.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE RSOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA, CODE RESIDUE TRA FLAMINIA E SALARIA INCIDENTE RIMOSSO, SEMPRE SULLA CARREGGIATA INTERNA, CODE IN SMALTIMENTO TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE A SEGUIRE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA CI SPOSTIAMO SULL’AUTOSTRADA-FIUMICINO CODE IN USCITA DA ANSA DEL TEVERE AL RACCORD ALTRE CODE VERSO L’EUR ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA SULLE CONSOLARI PER TRAFFICO CODE INTERESSANO LA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME E DEL RACCORDO ANULARE, NELLE DUE DIREZIONI ANCHE LA SALARIA DAL ...