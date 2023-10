Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 ottobre 2023)DEL 2 OTTOBREORE 18.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SIAMO TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA, IN CARREGGIATA INTERNA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, AUTO IN CODA TRA NOMENTANA E PRENESTINA, CON RIPERCUSSIONI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DA PORTONACCIO, IN USCITA IN ESTERNA CODE TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE, A SEGUIRE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA SULLA-FIUMICINO CODE IN USCITA TRA ANSA DEL TEVERE E IL RACCORDO E VERSO L’EUR DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA CRISTOFORO COLOMBO USCIAMO DA, SULLATARQUINIA CODE PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE, ALL’ALTEZZA DI VALCANNETO, NELLE DUE ...